Имущество Елены и Алексея Блиновских более чем на 1 млрд рублей перейдёт государству. SHOT публикует список недвижки и движки четы БлиновскихНа Елену Блиновскую были оформлены:— Земельный участок в подмосковной Истре, стоимость 41,7 млн рублей— Дом в подмосковной Истре, стоимость 590 млн рублей— … .
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