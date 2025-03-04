Имущество Елены и Алексея Блиновских более чем на 1 млрд рублей перейдёт государству. SHOT публикует список недвижки и движки четы БлиновскихНа Елену Блиновскую были оформлены:— Земельный участок в подмосковной Истре, стоимость 41,7 млн рублей— Дом в подмосковной Истре, стоимость 590 млн рублей— … .