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Районный будни

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Всемирный День перелетных птиц отметили на Рязанском

В Библиотеке №111 прошла игра-викторина, посвященная Всемирному дню перелётных птиц. В ходе мероприятия участники узнали много интересного о зимующих и перелётных птицах, их внешнем виде, о пользе, которую пернатые приносят природе и человеку.

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