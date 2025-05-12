Всемирный День перелетных птиц отметили на Рязанском

В Библиотеке №111 прошла игра-викторина, посвященная Всемирному дню перелётных птиц. В ходе мероприятия участники узнали много интересного о зимующих и перелётных птицах, их внешнем виде, о пользе, которую пернатые приносят природе и человеку.