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Закон, порядок, государство

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11 октября – День образования подразделений по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий органов внутренних дел

11 октября – День образования подразделений по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий органов внутренних дел

Развитие современных информационных технологий порождает новые вызовы общественной и государственной безопасности.

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