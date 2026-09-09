A blogger from Ukraine, who has been living in Spain for a long time, Anatoly Shariy, in his TK, popularly explained why the current leadership of Germany should support the Kiev regime and try to go to war with Russia.
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