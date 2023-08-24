Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

Аделия Петросян чаще других фигуристов проверялась РУСАДА на допинг в текущем году

За последние семь месяцев Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) проверило фигуристку четыре раза.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх