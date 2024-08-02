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«Молдавия должна подать заявку на вступление в ЕАЭС и БРИКС»

«Молдавия должна подать заявку на вступление в ЕАЭС и БРИКС»

Кандидат в президенты от молдавского оппозиционного блока «Победа» Василий Боля, выдвинутый партией 2 августа, в первую очередь намерен восстановить дружеские отношения с Россией, пересмотреть евроинтеграционные устремления и подать заявку на вступление республики в ЕАЭС и БРИКС.

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