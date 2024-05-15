Бизнес: с мая платежи из России в КНР перестали проходить через любые банки

Еще в марте крупные банки Китая почти перестали принимать платежи из РФ из-за угрозы санкций США. Бизнесмены сообщили Business FM о развитии проблемы денежных переводов в КитайВ редакцию Business FM продолжают обращаться бизнесмены с проблемами денежных переводов в Китай.