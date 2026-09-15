Рускон обеспечил агентское сопровождение более 100 судозаходов СахМП на Дальнем Востоке

Мультимодальный транспортный оператор Рускон с февраля 2026 года обеспечивает агентское сопровождение судов Сахалинского морского пароходства (СахМП) в портах Дальнего Востока.
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