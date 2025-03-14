Гуф уходит со сцены: старт прощального тура в «A2 Green Concert»

8 ноября 2025 года в клубе «A2 Green Concert» в Санкт-Петербурге стартует «Прощальный тур» Гуфа. Рэпер объявил о завершении карьеры, чем удивил фанатов, ведь совсем недавно он заявлял о новых планах, сотрудничестве с Бастой и даже создании собственного лейбла.
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