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BiletPrivet

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Гуф уходит со сцены: старт прощального тура в «A2 Green Concert»

Гуф уходит со сцены: старт прощального тура в «A2 Green Concert»

8 ноября 2025 года в клубе «A2 Green Concert» в Санкт-Петербурге стартует «Прощальный тур» Гуфа. Рэпер объявил о завершении карьеры, чем удивил фанатов, ведь совсем недавно он заявлял о новых планах, сотрудничестве с Бастой и даже создании собственного лейбла.

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