Власти намерены ограничить сбор кедровых орехов в России

Госдума в I чтении одобрила законопроект, который установит ограничения при сборе кедровых орехов.Такое нововведение поможет вести борьбу с бесконтрольным экспортом данного ресурса, пишет издание «Прайм» со ссылкой на адвоката Елену Кудерко.