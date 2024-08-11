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Власти намерены ограничить сбор кедровых орехов в России

Власти намерены ограничить сбор кедровых орехов в России

Госдума в I чтении одобрила законопроект, который установит ограничения при сборе кедровых орехов.Такое нововведение поможет вести борьбу с бесконтрольным экспортом данного ресурса, пишет издание «Прайм» со ссылкой на адвоката Елену Кудерко.

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