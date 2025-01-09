К ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН И ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЖИВОТНЫХ г. АЛУШТА!

Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Ялтинский городской ветеринарный лечебно-профилактический центр» информирует об отрицательном результате животных, трупы которых забраны специалистами ГБУ РК «Республиканский ВЛПЦ» на обочинах автодорог: 1.
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