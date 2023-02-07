Вечерний Новосибирск

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С героями СВО Алексеем Гецем и Евгением Исаевым простились в Сузунском районе

С героями СВО Алексеем Гецем и Евгением Исаевым простились в Сузунском районе

«Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, младший сержант Алексей Александрович Гец награждён орденом Мужества посмертно», – цитируют Указ на сайте Сузунского района.

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