«Мясорубка» Зеленского, потопленные катера и заводы в ЕС: главное об СВО за 15 июля

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила президента Украины Владимира Зеленского в геноциде собственного народа, комментируя требования Киева об усилении мобилизации в обмен на европейские кредиты.
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