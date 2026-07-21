Отаменди объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины

Защитник сборной Аргентины Николас Отаменди принял решение завершить карьеру в национальной команде. «Если и есть что-то, что я сохраню навсегда, так это гордость за то, что я прошёл этот путь вместе с необыкновенной командой, которая никогда не переставала верить, боролась до последней секунды и защищала эти цвета всем сердцем», — написал он в своих социальных сетях.
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