Команда из Новосибирска вошла в топ-100 мирового рейтинга CS 2

В состав команды входят Дмитрий Попов, Егор Торжков, Илья Воронов, Артём Борисов и Данил Порядин. Как сообщил председатель Федерации компьютерного спорта Новосибирской области Павел Ревердатто, сибиряки выступают в дисциплине «тактический трёхмерный бой».
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