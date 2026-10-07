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7 фраз, которые нельзя говорить перед сном, если вы хотите, чтобы ребенок уснул

7 фраз, которые нельзя говорить перед сном, если вы хотите, чтобы ребенок уснул

Рассказывает эксперт по сну фото: PeopleImages/Shutterstock/Fotodom.ruРодителям кажется, что перед сном достаточно просто выключить телевизор, приглушить свет, почитать книжку, и ребенок постепенно успокоится.

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