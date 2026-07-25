18-летняя иркутянка отсудила пенсию по потере кормильца

Жительница Иркутска отсудила право на страховую пенсию по потере кормильца. Суд подтвердил, что совершеннолетняя дочь, обучающаяся очно и временно трудоустроенная, имеет право на выплаты, несмотря на отказ регионального отделения Фонда пенсионного и социального страхования.