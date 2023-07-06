Закуска "Хе из индейки с овощами"

Закуски с мясом индейки имеют большую популярность. Предлагаю вашему вниманию очень вкусный и интересный рецепт закуски из индейки - аппетитное и полезное блюдо, где превосходно сочетается нежная индейка со свежими овощами под пикантным соусом.