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Закуска "Хе из индейки с овощами"

Закуска "Хе из индейки с овощами"

Закуски с мясом индейки имеют большую популярность. Предлагаю вашему вниманию очень вкусный и интересный рецепт закуски из индейки - аппетитное и полезное блюдо, где превосходно сочетается нежная индейка со свежими овощами под пикантным соусом.

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