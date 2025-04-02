Эта история началась в 1800-х годах в Российской империи. Легенда гласит: супруга Александра Первого Елизавета Алексеевна ненавидела мёд.
Медовик
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Эта история началась в 1800-х годах в Российской империи. Легенда гласит: супруга Александра Первого Елизавета Алексеевна ненавидела мёд.
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