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Прокуратура: пилот рейса Flydubai собирался атаковать аэропорт в Тель-Авиве

Прокуратура: пилот рейса Flydubai собирался атаковать аэропорт в Тель-Авиве

Целью второго пилота рейса Flydubai FZ1073, пытавшегося захватить самолет, была атака смертника на пассажирский терминал аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве, сообщает информационное агентство WAM 9 октября со ссылкой на генпрокурора Объединенных Арабских Эмират Хамад Саиф Аль Шамси.

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