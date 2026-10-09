Прокуратура: пилот рейса Flydubai собирался атаковать аэропорт в Тель-Авиве

Целью второго пилота рейса Flydubai FZ1073, пытавшегося захватить самолет, была атака смертника на пассажирский терминал аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве, сообщает информационное агентство WAM 9 октября со ссылкой на генпрокурора Объединенных Арабских Эмират Хамад Саиф Аль Шамси.
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