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Рецепты масок из крахмала от морщин

Косметология древности основывалась на народных натуральных средствах, однако современные косметологи все больше призывают пользоваться химическими препаратами, но так ли это безопасно для здоровья, как нам рассказывают? На сегодняшний день народная медицина возрождается с новой силой, и ее ….

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