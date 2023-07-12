МЧС: Из-за аномальной жары в четырех федеральных округах могут поплавиться рельсы

Аномальная жара может стать причиной плавления рельсов на железнодорожных путях в четырех федеральных округах, сообщает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС России.