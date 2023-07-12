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МЧС: Из-за аномальной жары в четырех федеральных округах могут поплавиться рельсы

МЧС: Из-за аномальной жары в четырех федеральных округах могут поплавиться рельсы

Аномальная жара может стать причиной плавления рельсов на железнодорожных путях в четырех федеральных округах, сообщает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС России.

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