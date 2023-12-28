Юрий Кот Ни для кого не секрет, что в Киеве есть нормальные люди, которые трезво оценивают происходящее и находятся со мной на связи.
Блин. Как же круто вы опустили своих содомитов! Юра, мы домой хотим!
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Олег Орлов
Ну насчет языка... Торопунтка со Штепселем как сейчас помню , очень хорошо уживались, и были обожаемы нашим тогда общим народом... Украинцам ещё предстоит разобраться с теми, кто нас разъединил... Или пытается разъединить... У нас чуть Россию не раздробили.. У них есть сказка такая, храбрый портняжка, который поссорил двух братьев великанов... Мы не должны были ссориться...
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2 час.
ВераВерная
Не, лучше мигрантов в Сибирь отправить😂
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2 час.
Галина Светлая
Оставьте Сибирь в покое. Она намного лучше того, где вы находитесь. Что за мода считать Сибирь хуже?.Сибиряки лучше всех.
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22 мин.
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