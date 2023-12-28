Блин. Как же круто вы опустили своих содомитов! Юра, мы домой хотим!

Олег Орлов

Ну насчет языка... Торопунтка со Штепселем как сейчас помню , очень хорошо уживались, и были обожаемы нашим тогда общим народом... Украинцам ещё предстоит разобраться с теми, кто нас разъединил... Или пытается разъединить... У нас чуть Россию не раздробили.. У них есть сказка такая, храбрый портняжка, который поссорил двух братьев великанов... Мы не должны были ссориться...