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Блин. Как же круто вы опустили своих содомитов! Юра, мы домой хотим!

Блин. Как же круто вы опустили своих содомитов! Юра, мы домой хотим!

Юрий Кот   Ни для кого не секрет, что в Киеве есть нормальные люди, которые трезво оценивают происходящее и находятся со мной на связи.

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Комментарии
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Олег Орлов
Ну насчет языка... Торопунтка со Штепселем как сейчас помню , очень хорошо уживались, и были обожаемы нашим тогда общим народом... Украинцам ещё предстоит разобраться с теми, кто нас разъединил... Или пытается разъединить... У нас чуть Россию не раздробили..  У них есть сказка такая, храбрый портняжка, который поссорил двух братьев великанов... Мы не должны были ссориться...
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2 час.
ВераВерная
Не, лучше мигрантов в Сибирь отправить😂
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2 час.
Галина Светлая
Оставьте  Сибирь в покое. Она намного лучше того, где вы находитесь. Что за мода считать Сибирь хуже?.Сибиряки лучше всех.
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22 мин.

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