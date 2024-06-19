Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Чтобы выбить русских, нам нужна треть всей мощи США – Арестович

Чтобы выбить русских, нам нужна треть всей мощи США – Арестович

Украина не имеет возможностей для того, чтобы выбить российскую армию с занятых территорий, поэтому ультиматум президента РФ Владимира Путина, хоть и отвергается юридически, но выглядит реальным по факту.

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