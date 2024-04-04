Министр иностранных дел Литвы предрек НАТО большие сражения

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, выступая на мероприятии по случаю 75-летия основания НАТО в Брюсселе, заявил, что альянс ждут большие сражения в будущем и организация должна быть к этому готова, добавив, что самой крупной победой НАТО для Литвы стало восстановление ее независимости.