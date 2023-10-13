«Я — молодец?» Психолог рассказала, как перестать зависеть от похвалы

Доброе слово и ежику приятно. Но что делать, когда начинаешь понимать, что любое свое действие неосознанно оцениваешь с позиции: «Какую реакцию это вызовет у окружающих?» Отсутствие благодарности или восхищения ухудшает настроение и желание вообще что-либо делать.
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