«Я — молодец?» Психолог рассказала, как перестать зависеть от похвалы

Доброе слово и ежику приятно. Но что делать, когда начинаешь понимать, что любое свое действие неосознанно оцениваешь с позиции: «Какую реакцию это вызовет у окружающих?» Отсутствие благодарности или восхищения ухудшает настроение и желание вообще что-либо делать.