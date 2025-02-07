ДК имени 10-летия Октября в Петербурге не будут признавать объектом культурного наследия

Распоряжение опубликовано в разделе антикоррупционной экспертизы на сайте Смольного В Петербурге ДК имени 10-летия Октября, расположенное на набережной Обводного канала, 62, не будут признавать объектом культурного наследия.
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