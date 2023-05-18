Посол России в США: это уже не первая наглая провокация американских спецслужб

РИАМО - 18 мая. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что призыв ЦРУ к жителям России «делиться чувствительной информацией» - не первая провокация американских спецслужб, ведь США ведет гибридную войну против Москвы, передает РИА Новости.