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Володин связал поражение коалиции Макрона с вмешательством в дела других стран

Володин связал поражение коалиции Макрона с вмешательством в дела других стран

Как подчеркнул в своем Telegram-канале председатель Государственной думы Вячеслав Володин, досрочные выборы во Франции, которые были объявлены по инициативе президента страны Эммануэля Макрона, закончились для него же поражением.

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