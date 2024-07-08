Володин связал поражение коалиции Макрона с вмешательством в дела других стран

Как подчеркнул в своем Telegram-канале председатель Государственной думы Вячеслав Володин, досрочные выборы во Франции, которые были объявлены по инициативе президента страны Эммануэля Макрона, закончились для него же поражением.
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