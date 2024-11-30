Минприроды и Главархитектура Рязанской области ответили на вопросы о застройке в пойме Оки

Что собираются строить в границах Дядьковского поселения, в пойме Оки? Проводились ли гидрологические исследования на возможные последствия строительства? Что будет с другими территориями в случае больших паводков?.
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