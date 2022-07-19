Путин предложил запустить «Северный поток — 2» для транзита газа в Европу

kremlin.ru / Администрация президента России Запуск газопровода «Северный поток — 2» — один из способов увеличения поставок российского голубого топлива в Европу, хотя 50% мощностей трубопровода уже зарезервирована на внутренний рынок страны.
kremlin.ru / Администрация президента России Запуск газопровода «Северный поток — 2» — один из способов увеличения поставок российского голубого топлива в Европу, хотя 50% мощностей трубопровода уже зарезервирована на внутренний рынок страны.
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