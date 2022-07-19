От личное мнение

467 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Наблюдатель
    Аффтар! Не "украинские бойцы", а украинские боевики, преступники, бандиты, бандеровцы и далее по списку.Загадка пиара: чт...
  • В К
    Интересно, эта прошмандовка тоже на коксе сидит?Жена Зеленского п...
  • Александр Стародубцев
    пусть лучше СБУ ответит где великовозрастные детишки украинских депутатов, всех уровней?????МВД Украины ликви...

Путин предложил запустить «Северный поток — 2» для транзита газа в Европу

Путин предложил запустить «Северный поток — 2» для транзита газа в Европу

kremlin.ru / Администрация президента России Запуск газопровода «Северный поток — 2» — один из способов увеличения поставок российского голубого топлива в Европу, хотя 50% мощностей трубопровода уже зарезервирована на внутренний рынок страны.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх