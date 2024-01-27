Путин возложил венок к монументу «Родина‑мать» на Пискаревском кладбище

РИАМО - 27 янв. Российский президент Владимир Путин в день 80-летия полного освобождения Ленинграда возложил цветы к монументу «Родина-Мать» на Пискаревском кладбище в Петербурге, сообщает пресс-служба Кремля.
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