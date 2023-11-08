Путин заявил, что обстановка в мире остаётся крайне напряжённой

Российский президент Владимир Путин назвал крайне напряжённой нынешнюю обстановку в мире. Выступая с приветствием к участникам встречи секретарей советов безопасности стран СНГ он отметил, что на сегодняшний день снова начали обостряться застарелые, а также появились новые очаги конфликтов.
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