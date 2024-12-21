Почему Россия, вопреки ожиданиям Запада, не отвечает на атаки «Орешником» ﻿

БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Комментарии
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ТГ
Татьяна Гусева
Уже можно не доказывать, и так всём известно, что НАТО ведёт самую, что ни на есть войну против России. И пока по их территориям не ударят, они будут думать, что всё нормально, можно так и дальше. Я не знаю, может, я не умею играть в шахматы, как в Кремле, но то, что происходит сейчас похоже на прощупывание нас на границы дозволенного. А мы дозволяем. Из этого следует, что дальше нам всем будет хуже.
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