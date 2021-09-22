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Люди или боги — у голов с острова Пасхи нашлись тела.

Люди или боги — у голов с острова Пасхи нашлись тела.

У знаменитых статуй с острова Пасхи есть туловища, руки и даже ноги. Моаи долго скрывали их под загадочными головами, потому что ученые не могли длительное время ответить на вопрос: почему у истуканов такие выражения лиц и кого они олицетворяют.

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