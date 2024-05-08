В МВФ заявили о разделении мировой экономики на три блока

Мировая экономика из-за существующих геополитических разногласий разделилась на три блока, включая страны, опирающиеся на США, Китай и несвязанные с ними государства, заявили в Международном валютном фонде (МВФ).
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