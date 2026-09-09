HRO: внутриутробное воздействие парацетамола может вызвать изменения в матке

У дочерей женщин, которые принимали «Тайленол» (парацетамол) во время беременности, повышен риск изменений в матке и яичниках.
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