Правительство РФ приняло решение продлить запрет на экспорт бензина на сентябрь – октябрь. Об этом 31 июля сообщил первый замглавы Минэнерго Павел Сорокин на совместном заседании комитетов Госдумы о ситуации на рынке нефти и нефтепродуктов.