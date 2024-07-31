Правительство РФ приняло решение продлить запрет на экспорт бензина на сентябрь – октябрь. Об этом 31 июля сообщил первый замглавы Минэнерго Павел Сорокин на совместном заседании комитетов Госдумы о ситуации на рынке нефти и нефтепродуктов.
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