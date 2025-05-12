Захарова: Зеленский сорвал подписание документа на встрече с Путиным в 2019 году

Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила об отказе президента Украины Владимира Зеленского подписать согласованный документ во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на парижском саммите 2019 года.
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