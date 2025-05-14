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В Минфине раскрыли, как ответит Россия в случае введения «сокрушительных санкций» США

В Минфине раскрыли, как ответит Россия в случае введения «сокрушительных санкций» США

Минфин: РФ диверсифицирует поставки товаров в США в случае введения санкций GLOBAL LOOK PRESS Российская Федерация диверсифицирует поставки запрещенных к экспорту в США товаров, если Вашингтон введет против Москвы «сокрушительные санкции».

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