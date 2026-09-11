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Царьград

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Постпред РФ заявил, что нападение 11 сентября не разобщило мир

Постпред РФ заявил, что нападение 11 сентября не разобщило мир

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что атакой 11 сентября террористы не смогли расколоть мировое сообщество.

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