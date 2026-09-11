Постпред РФ заявил, что нападение 11 сентября не разобщило мир

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что атакой 11 сентября террористы не смогли расколоть мировое сообщество.
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