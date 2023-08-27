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Хакеры остановили поезда в Польше. Заставили всех слушать Гимн России! Ай, да молодцы

Хакеры остановили поезда в Польше. Заставили всех слушать Гимн России! Ай, да молодцы

  Русские хакеры массово остановили польские поезда и включили пассажирам речь Путина и гимн России ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая русская Цивилизация.

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Татьяна Урвант
Лечите свои раны... Сочувствую...
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Михаил
Пшек напшекал- «суки житья никакого..»
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8 мин.
М
Михаил
Россияне не страдают
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