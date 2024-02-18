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Датский премьер: Дания отдала ВСУ всю свою артиллерию – остальная Европа должна брать с неё пример

Датский премьер: Дания отдала ВСУ всю свою артиллерию – остальная Европа должна брать с неё пример

Дания отдала ВСУ всю свою артиллерию. И теперь остальная Европа должна брать с нее пример.Такое заявление сделала датский премьер-министр Метте Фредериксен, выступая с речью на панельной дискуссии, которая проходила в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

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