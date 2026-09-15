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Царьград

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«Моют мусор и копят бутылки»: тревел-блогер из России рассказала о необычных привычках европейцев

«Моют мусор и копят бутылки»: тревел-блогер из России рассказала о необычных привычках европейцев

Жительница России провела месяц в Европе и описала необычные бытовые привычки местных: мытьё мусора, сдачу бутылок за талоны, походы в прачечную и отказ от закрашивания седины.

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