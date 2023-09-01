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«Хочу дачу!» – беглый блогер мечтает о победе ВСУ

«Хочу дачу!» – беглый блогер мечтает о победе ВСУ

Политнавигатор Блогер Дмитрий Уткин, бежавший из России после привлечения в качестве свидетеля по делу своего коллеги Юрия Хованского по оправданию терроризма, желает победы Украине.

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Комментарии
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Наталья Эрнст
Самое большое наказание уже случилось - он сбежал. И нет дороги назад. Ещё будет выть на чужбине.
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18 час.
НЭ
Наталья Эрнст
Сколько дерьма всплыло 😱😱😱 Слава Богу, что свалили 🙏🙏
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18 час.
Гарий Щерба
И  КАК  таких  УБЛЮДКОВ  земля просто  НОСИТ ....!!???!!
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9 час.

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