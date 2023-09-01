Политнавигатор Блогер Дмитрий Уткин, бежавший из России после привлечения в качестве свидетеля по делу своего коллеги Юрия Хованского по оправданию терроризма, желает победы Украине.
«Хочу дачу!» – беглый блогер мечтает о победе ВСУ
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Наталья Эрнст
Самое большое наказание уже случилось - он сбежал. И нет дороги назад. Ещё будет выть на чужбине.
Ответить
18 час.
НЭ
Наталья Эрнст
Сколько дерьма всплыло 😱😱😱 Слава Богу, что свалили 🙏🙏
Ответить
18 час.
Гарий Щерба
И КАК таких УБЛЮДКОВ земля просто НОСИТ ....!!???!!
Ответить
9 час.
Свежие комментарии