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Китайцы испытали поезд, способный разгоняться до 1000 км в час

Китайцы испытали поезд, способный разгоняться до 1000 км в час

Испытания поезда на магнитной подушке, способного развить скорость до 1000 км/ч, прошли в китайской провинции Шаньси.

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