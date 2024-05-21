Обвиняемый в мошенничестве на 8 млрд рублей отпросился к врачу и пошел в ресторан

Сейчас выясняется, как бизнесмен использовал время, предоставленное на врачей в другие дни Домашний арест бизнесмена Романа Бабояна, подозреваемого в мошенничестве на 8 млрд рублей, просят заменить на заключение под стражу, пишет "Коммерсант".
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