Обвиняемый в мошенничестве на 8 млрд рублей отпросился к врачу и пошел в ресторан

Сейчас выясняется, как бизнесмен использовал время, предоставленное на врачей в другие дни Домашний арест бизнесмена Романа Бабояна, подозреваемого в мошенничестве на 8 млрд рублей, просят заменить на заключение под стражу, пишет "Коммерсант".