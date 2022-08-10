smi.today

3 220 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Роднов
    Бусики на ручке видимо тоже из голубыхКулеба объявил о ...
  • Сергей Ульмасов
    владельцев площадок арестовать, произвести конфискацию и отправить на донбасс«Мест нет»: моско...
  • Арсен Трунев
    По чему Россия не уничтожит офис Зелинского? Это можно сделать с помощью американских Хамперсов, которые оказались тр...Офис Зеленского: ...

Представители производств Татарстана рассказали о перспективах применений проектов в челнинской ТОСЭР

Представители производств Татарстана рассказали о перспективах применений проектов в челнинской ТОСЭР

Во вторник проходит заседание комиссий по рассмотрению заявок на заключение соглашений об осуществлении деятельности на ТОСЭР «Набережные Челны», «Зеленодольск» и «Чистополь» под председательством премьер-министра Татарстана Алексея Песошина.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх