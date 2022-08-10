Представители производств Татарстана рассказали о перспективах применений проектов в челнинской ТОСЭР

Во вторник проходит заседание комиссий по рассмотрению заявок на заключение соглашений об осуществлении деятельности на ТОСЭР «Набережные Челны», «Зеленодольск» и «Чистополь» под председательством премьер-министра Татарстана Алексея Песошина.
Во вторник проходит заседание комиссий по рассмотрению заявок на заключение соглашений об осуществлении деятельности на ТОСЭР «Набережные Челны», «Зеленодольск» и «Чистополь» под председательством премьер-министра Татарстана Алексея Песошина.
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