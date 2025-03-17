Дыбовский покинул Ice-Pick, Xbox лишают халявы, Ubisoft планирует передать Assassin’s Creed…

Норвежская студия Red Thread Games представила Hello Sunshine, основатель Ice-Pick Lodge и её творческий лидер Николай Дыбовский покинул студию, у Xbox-аккаунтов отбирают бесплатные копии Alan Wake Remastered, творческий директор Saber Interactive рассказал о планах студии, Ubisoft планирует сформировать новое предприятие, Obsidian Entertainment выкатила патч 1.
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