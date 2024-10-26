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Парламентские выборы в Грузии

26 октября в Грузии состоятся выборы в однопалатный парламент. Согласно опросам, большинство граждан поддерживает правящую партию «Грузинская мечта» (32,4%), 17,3% — оппозиционную коалицию «Единство ради спасения Грузии», 12,8% — коалицию, которая включает партии Lelo, «Для народа» и «Площадь Свободы», 11,2% — партию «Для Грузии», 9,9% — «Коалицию за изменения», 5,2% — партию Girchi.

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